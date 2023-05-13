Суббота, 13 Мая 2023 11:57

АрмИнфо. Профессор, доктор экономических наук, председатель Ученого совета Института экономики и бизнеса Российско-Армянского Университета (РАУ), экс-министр финансов Армении Эдвард Сандоян избран ректором РАУ.

Как сообщает пресс-служба Университета, Сандоян был избран главой РАУ в результате тайного голосования 12 мая 216 голосами за и 147 против на Общем собрании Университета.

Согласно утвержденному порядку, кандидатуру ректора должны утвердить также соучредители университета из Армении и России.

Еще один кандидат на должность ректора доктор филосовских наук Паргев Аветисян снял свою кандидатуру до начала голосования.

Напомним, что 10 апреля ректор РАУАрмен Дарбинян, занимающий эту должность свыше 21 года, сообщил, что решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый пятилетний срок, так как <не заручился должной поддержкой правительств России и Армении>.

"Я обратился к соучредителям университета (правительствам РА и РФ), выразив готовность быть переизбранным еще на пятилетний срок и прося их о поддержке. Однако я не получил такой поддержки ни с одной из сторон. Предполагаю, что в новой геополитической ситуации возникли новые проблемы, для решения которых моя кандидатура не самая лучшая. В этом смысле я полностью согласен со сторонами. А это означает одно. Я не буду участвовать в предстоящих выборах, несмотря на то, что я был выдвинут в качестве единого кандидата всем коллективом университета", - подчеркнул ректор РАУ.