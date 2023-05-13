Суббота, 13 Мая 2023 00:52

АрмИнфо. В рамках визита в Украину представителей Всемирного совета церквей, во главе с Генеральным секретарем преподобным доктором Джерри Пиллеем, состоялось посещение Бучи, где была организована тематическая фотовыставка и совместный молебен.

Как сообщает AnalitikaUA.net, у братской могилы на территории храма Андрея Первозванного, состоялась экуменическая молитва вместе с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций под руководством Главы украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви Маркоса Оганесяна.

В мероприятиях принимали участие глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, Заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, а также гости – представители религиозных организаций.

Издание отмечает, что в составе делегации Всемирного совета церквей, Украину посетил также ответственный за межцерковные вопросы Восточной Епархии ААЦ, архиепископ Виген Айказян.