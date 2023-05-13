Суббота, 13 Мая 2023 00:49

АрмИнфо. В результате огня со стороны противника с армянской стороны есть 1 погибший и 1 раненый, сообщает оборонное ведомство Армении.

Напомним, что накануне, с самого утра и в течение дня, с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана вели минометно-артиллерийский обстрел по армянским позициям в районе Сотка Гегаркуникской области.

В результате азербайджанской провокации с армянской стороны было 4 раненых. 12-ого мая в районе 10:00 ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив также БПЛА.