Пятница, 12 Мая 2023 18:23

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян 11 мая в Страсбурге обсудила с членами межведомственной комиссии по координации выполнения международных обязательств в рамках Европейской конвенции <О защите прав человека и основных свобод> вопросы усиления институционального уровня исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает пресс- служба надзорного органа.

В рамках визита состоялись встречи генерального прокурора РА с директором по правам человека и соблюдению законности Совета Европы Христосом Якумопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич и президентом Европейского суда Сиофра О'Лири. Анна Вардапетян также приняла участие в круглом столе с членами Комиссии на тему <Укрепление институционального уровня исполнения судебных решений>.

В ходе круглого стола Анна Вардапетян отметила, что решения ЕСПЧ - это диагностические инструменты для выявления системных проблем. Прокуратура РА уделяет должное внимание надлежащему внедрению во внутренне законодательство и судебную практику норм, установленных прецедентным правом ЕСПЧ. В этом контексте Анна Вардапетян сослалась на ряд постановлений прокуратуры, приказы и указания генпрокурора, направленные на повышение эффективности расследования уголовных дел, возбужденных в связи с пытками и другими случаями жестокого обращения, проводить перекрестный допрос свидетелей, обеспечение эффективного расследования случаев смерти в государственных учреждениях, пенитенциарных учреждениях и вооруженных силах.

В беседе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич Анна Вардапетян подчеркнула, что генеральная прокуратура находится в прямом взаимодействии с Советом Европы, в этом контексте подчеркнув предстоящую международную конференцию, организованную совместно с Советом Европы в Ереване, посвященную независимости прокурора в сфере обеспечения законности.

В ходе встречи генпрокурор подчеркнула роль прокуратуры в процессе исполнения решений ЕСПЧ в контексте решения системных проблем, а также в контексте возобновления дел и проведения нового расследования в зависимости от характера зафиксированного нарушения. В этой связи Вардапетян подчеркнула работу рабочей группы в целях расследования уголовных дел, возбужденных постановлением премьер-министра от 3 августа 2020 года о гибели военнослужащих, погибших в небоевых условиях. В ходе состоявшихся встреч были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением постановлений Европейского суда, повышением эффективности имплементации европейских стандартов в области прав человека, созданием и деятельностью ведомственной комиссии по исполнению постановлений Европейского суда. Была подчеркнута эффективность шагов Армении по выполнению Европейской конвенции о правах человека и в этой связи была отмечена важность создания межведомственной комиссии.

Упоминалось также о нарушениях прав человека в ситуации, сложившейся во время 44-дневной войны 2020 года и после нее. В ходе встреч были представлены провокационные и агрессивные действия, совершенные вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения 11 мая 2023 года.