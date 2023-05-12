Пятница, 12 Мая 2023 17:53

АрмИнфо. Авторитетный французский телеканал Mezzo снимает документальный фильм о великом армянском композиторе Араме Хачатуряне.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, днями креативная группа Mezzo в Ереване провела ряд интервью с культурными деятелями, которые представили жизнь Арама Хачатуряна, творческий путь композитора, его вклад в армянском и мировом классическом музыкальном искусстве. Съемки проходили в ряде мест в Ереване, которые вдохновляли композитора на творчество.

Согласно источнику, фильм, продолжительностью в 20 минут, снимается в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию Арама Хачатуряна.

<Mezzo TV-одна из самых популярных платформ классической музыки. На канале транслируются выступления известных музыкантов, записи эксклюзивных концертов, международные фестивали, музыкальные новости, фильмы и видеоматериалы о знаменитых музыкантах>, - говорится в сообщении МОНКС. Кроме этого, было заявлено, что в течение года креативная группа Mezzo будет освещать и другие юбилейные мероприятия, посвященные Хачатуряну в Армении.