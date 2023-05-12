Пятница, 12 Мая 2023 17:42

АрмИнфо. 12 мая президент РА Ваагн Хачатурян провел встречу с послом Королевства Норвегия в РА Элен Санд Андресен, которая завершает дипломатическую службу в Армении.

Как передает пресс-служба президента РА, приветствуя посла, Ваагн Хачатурян высоко оценил ее усилия в развитии армяно-норвежских отношений и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Поблагодарив за прием, посол подчеркнула, что во время дипломатической миссии она всегда руководствовалась целью обеспечения самого высокого уровня дружественных отношений и сотрудничества между Арменией и Норвегией.

В ходе встречи был поднят вопрос об агрессивных действиях азербайджанской стороны в направлении Варденис-Сотк, в результате которых 4 армянских военнослужащих получили ранения. Президент РА подчеркнул, что военная агрессия Азербайджана против территориальной целостности Армении препятствует установлению стабильного и прочного мира в регионе.

В ходе беседы Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения привержена своей позиции установления долгосрочного мира на Южном Кавказе и добрососедских отношений со своими соседями.