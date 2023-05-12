Пятница, 12 Мая 2023 17:26

АрмИнфо.Председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян 12 мая принял Посла США в РА Кристину Куинн и директора Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству (<INL>) посольства США Алексиса Хафтвана. Об этом сообщает пресс-служба.

Приветствуя новоназначенного посла, Сасун Хачатрян представил основные направления деятельности Комитета, результаты, зафиксированные в борьбе с коррупцией, коснулся основных приоритетов, в том числе, процесса оснащения структуры обученным персоналом и современным оборудованием. Председатель комитета поблагодарил американскую сторону за оказание постоянной поддержки в борьбе с коррупцией, а также в приобретении необходимого оборудования.

В ходе встречи также говорилось о тесном сотрудничестве с <INL> и эффективности реализации в его рамках различных программ с привлечением специалистов. Сасун Хачатрян также указал на поддержку американских партнеров в работе, связанной с запросами международной правовой взаимопомощи.

Подчеркнув важную роль Антикоррупционного комитета в правоохранительной системе Армении, Кристина Куинн сочла отрадным тот факт, что Комитету за короткий период своей деятельности удалось зафиксировать определенные положительные результаты в борьбе с коррупцией. Она особо отметила работу, проводимую Посольством с Антикоррупционным комитетом, и выразила готовность продолжать тесное сотрудничество с такой же эффективностью.