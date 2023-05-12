Пятница, 12 Мая 2023 17:14

АрмИнфо.12 мая в Гаваре состоялась презентация стратегии платформы по защите озера Севан, созданной при поддержке проекта <Охрана окружающей среды озера Севан> (EU4Sevan), софинансируемого Европейским Союзом и правительством Германии общественной организацией "Блежан". Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Платформа защиты озера Севан, работающая уже полгода в общине Гавар, направлена на формирование экологически ответственного поведения граждан и изменение их отношения к окружающей среде, а также на сокращение хозяйственной деятельности человека, в том числе, сокращение деятельности производственно-общественного назначения, слива в озеро сточных вод, прекращения добычи полезных ископаемых. Цель платформы - объединить представителей государственного и частного секторов, а также гражданского общества, взяв на себя совместную ответственность и совместные усилия по снижению нагрузки на озеро Севан. На мероприятии присутствовали заместитель министра окружающей среды Арам Меймарян, руководитель проекта EU4Sevan Кристиан Хеншель и команда проекта, представители государственного и частного секторов Гегаркуникской области, а также гражданского общества, другие официальные лица, заинтересованные стороны и жители общин.

Заместитель министра отметил, что сохранение озера Севан как пресноводного бассейна республиканского и регионального значения, восстановление экологического баланса и обеспечение нормального развития и устойчивого использования экосистемы бассейна озера является первостепенной задачей каждого гражданина РА. <У каждого гражданина должно сформироваться и укорениться представление о том, что он также несет ответственность за обеспечение чистоты озера Севан со школьного возраста. Привлечение государственных органов и органов местного самоуправления, масштабная образовательная и просветительская деятельность, надеюсь, станет тем инструментом и способом, которым мы будем подходить к формированию такого мышления. Министерство окружающей среды всегда готово поддержать деятельность платформы и ее бесперебойную работу>, отметил замминистра.

В течение полугода деятельности платформы его участники обсудили и ознакомились с текущей ситуацией на озере Севан, основными рисками и их последствиями для различных секторов. В результате были сформированы тематические рабочие группы, которые по итогам совместной работы разработали стратегию работы и план действий, представленные в ходе мероприятия.

<Я рад сотрудничеству с администрацией Гегаркуника и приглашаю вас принять участие в этой важной для всех нас встрече. Сегодня в рамках

реализуемого нами проекта мы собрались, чтобы обсудить очень важный вопрос, связанный с презентацией стратегии платформы защиты озера Севан. Правда, наш проект завершится в следующем году, но озеро Севан с его экосистемой будет существовать вечно. Поэтому мы все должны проявить единство и принять участие в здоровой защите озера Севан и, в качестве дальнейшего шага, совместно найти возможные решения, которые должны быть реализованы, чтобы проблемы, затрагивающие озеро, могли быть решены в максимально возможной степени", - подчеркнула Кристиан Хеншель.

Проект EU4Sevan совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется Немецкой ассоциацией международного сотрудничества (GIC) в рамках проекта ECOServe и ПРООН.