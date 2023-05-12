Пятница, 12 Мая 2023 17:13

АрмИнфо.11 мая по инициативе миссии Армении при ОБСЕ в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ был внесен вопрос под названием <Очередные провокационные и агрессивные действия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении>.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, глава миссии РА, посол Армен Папикян в своем выступлении отметил, что ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерии в направлении суверенной территории Республики Армения, в результате чего у армянской стороны имеются раненые.

Глава миссии РА подчеркнул, что применение силы Азербайджаном направлено на полный срыв усилий международных партнеров по установлению по формированию на Южном Кавказе атмосферы стабильности и имеет целью свести на нет итоги состоявшейся в Вашингтоне встречи по нормализации отношений между Арменией и Азербайджан. Эта незаконная акция также является явной попыткой сорвать предстоящие встречи в Брюсселе и Москве.

Армен Папикян подчеркнул, что Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от фактов продолжающейся блокады Лачинского коридора и вызванного этим гуманитарного кризиса. Незаконная установка КПП на коридоре и срыв деятельности Международного Комитета Красного Креста направлены на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе и последовательной реализации политики оттока армянского населения из Нагорного Карабаха.

Посол заверил, что Республика Армения продолжит свои усилия, направленные на стабильное урегулирование конфликта и урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном в целях установления мира и безопасности на Южном Кавказе.