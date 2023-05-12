Пятница, 12 Мая 2023 15:39

АрмИнфо. Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян, отвечая на заявление заместителя официального представителя Государственного департамента США Веданта Пателя.

В частности, как отметил Марукян, на границе произошла не стычка, как об этом заявил Патель, а очередное нападение азербайджанской армии, поведение которой схожа с поведением ИГИЛ. Армянская армия предприняла необходимые шаги для защиты нашей суверенной территории.

<Наше требование состоит в том, чтобы Азербайджан вывел свои оккупационные войска с суверенной территории Армении и вернулся к международно признанным границам, то есть к административным границам, существовавшим между двумя странами на момент обретения

независимости от СССР. Кроме того, как напомнил Марукян, в 2022 году в Праге и Сочи Азербайджан обязался воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения.

Напомним, что на брифинге Патель, говоря об очередной агрессии Азербайджана в направлении Сотка, заявил, что <подобное насилие подрывает продвижение Армении и Азербайджана к миру>. <Мы призываем лидеров двух стран, когда они встретятся в Брюсселе 14 мая, договориться о <зеркальном> отводе своих вооруженных сил, как это обсуждалось в ходе переговоров, организованных госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне>, - заявил заместитель представителя Государственного департамента.