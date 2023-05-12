Пятница, 12 Мая 2023 14:13

АрмИнфо. Во взаимоотношениях между Ереваном и Москвой складывается совершенно особая ситуация, отличная от иных стран СНГ. Такую мысль на своей страничке в Фейсбук высказал известный аналитик Аркадий Дубнов, анализируя мотивы приезда лидеров некоторых стран СНГ в Москву на Парад Победы 9 мая.

По его словам, Пашиняну нужно обстоятельно дать понять Путину, что продвижения по подготовке мирного соглашения с Азербайджаном, которые были достигнуты на днях в Вашингтоне и будут продолжены уже на личной встрече президента Азербайджана [Ильхама] Алиева с Пашиняном в Брюсселе в ближайшее воскресенье, не ставят под вопрос влияние России в регионе, не ударяют по ее интересам. И Россия, если она заинтересована в мире на Южном Кавказе, может присоединиться к посредничеству Запада в этом деле.

Но, по мнению аналитика, если Россия этого не сделает, то миру станет понятно, что для России армяно-азербайджанское примирение важно постольку, поскольку оно гарантирует интересы России и ее присутствие в регионе и главным образом отодвигает и низвергает присутствие и влияние Запада. Это довольно тонкий момент, который Пашиняну нужно было обсудить с Путиным. И этот интерес принципиально отличается от других интересов, - подчеркнул Дубнов.