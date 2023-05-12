Пятница, 12 Мая 2023 13:42

АрмИнфо.В результате последовательных усилий комиссии Ай Дата Австралии, а также образованного последним многонационального объединения <Единая правовая инициатива>, 11 мая парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян, греков и ассирийцев в Османской империи. Таким образом, Тасмания стала третьим австралийским штатом, признавшим Геноцид армян после Нового Южного Уэльса и Южной Австралии. Об этом сообщает центральный аппарат Ай Дата АРФД.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент штата на обсуждение депутатом Ларой Александер, получив большую поддержку правящих и оппозиционных депутатов парламента от различных политических групп и партий. При единогласном принятии представленной резолюции присутствовали представители местной армянской, греческой и ассирийской общин, а также представители сиднейского офиса Ай Дата.

Комментируя принятие постановления, директор австралийского офиса Ай Дата Микаел Колокосян отметил: <Принятие этой исторической резолюции приветствуется, мы благодарны сторонникам инициативы и всем, кто работал за кулисами, и всему парламенту, поддержавшему эту резолюцию. Смысл этой резолюции не только в том, чтобы помнить о Геноциде армян, но и в том, чтобы не допустить повторения геноцидов. Армянский комитет Австралии продолжает работу по признанию Австралией Геноцида армян и защите интересов армян в целом>.