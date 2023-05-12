Пятница, 12 Мая 2023 13:42

АрмИнфо.В процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы. Об этом 12 мая журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян.

Он отметил, что о каких-то новых форматах переговоров речи нет. В Вашингтоне, к примеру, были достигнуты договоренности по некоторым пунктам мирного договора. Американская сторона сделала все возможное для создания положительной атмосферы и сближению позиций сторон по данному договору. Конечно, еще имеется целый ряд важнейших вопросов, по которым должны состояться обсуждения. Именно по этой причине организуется встреча на высшем уровне в Брюсселе, после чего пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве. Каждая из этих встреч, подчеркнул замминистра, имеет свое логическое продолжение, хотя у этих форматов есть свои особенности. В частности, тот же формат, который применялся в Праге, будет применен и в Кишиневе 1 июня, просто к президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединится и канцлер Германии Олаф Шольц. Участие во встрече двух лидеров крупнейших государств Европейского Союза может сыграть только положительную роль в этом процессе. Паруйр Ованнисян напомнил, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и в рамках данного сопредседательства делает все в качестве беспристрастного участника процесса. Все остальные обвинения в адрес Парижа, как заметил замминистра, являются манипуляциями. В ходе предстоящих встреч в различных форматах речь, конечно, будет идти о положениях мирного договора, а также по ряду сопутствующих моментах, в том числе, по делимитации и демаркации границ, открытию дорог, обеспечению прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Говоря о миссии наблюдателей ЕС на границах Армении, Паруйр Ованнисян отметил, что наблюдатели ЕС не могут реагировать на происходящее на границе, так как их функция ограничена подготовкой отчетов для Брюсселя и стран-членов ЕС, а также посещением различных участков

границы. "Присутствие наблюдателей - сам по себе вклад в улучшение ситуации, оно создает с психологической точки зрения более безопасную атмосферу на местах. В этой связи, представительство полностью выполняет свои обязательства в рамках мандата", - сказал Ованнисян,

добавив в то же время, что никто не сомневался, что провокации будут.