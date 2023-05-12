Пятница, 12 Мая 2023 13:39

АрмИнфо.В знак солидарности с Украиной, 12 мая, в Киеве, в Bel Etage Music Hall состоится благотворительный концерт легендарного армянского барда Рубена Ахвердяна. Вырученные средства с музыкального вечера будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

<Для меня принципиально дать концерт в Киеве, потому что то, что они делают с вами, до вас - делали с нами, но только через турок. Наши хлопцы воевали против турецкой армии, израильских дронов, российского оружия, игиловцев, и мы потеряли более 5 тыс. наших детей. Это то, что очень хитро делает с нами русская империя. Она с каждой страной поступает по-своему>, - отметил в видеообращении к украинцам бард. В продолжении Рубен Ахвердян пожелал победы Украине, отметив, что нет в этой войне права на проигрыш, точно так же, как и у Армении. <Потому что, проиграв, мы потеряем себя, нашу культуру, нашу мечту жить свободно, жить со своей культурой, жить по-украински, жить по-армянски. Потому что это не стыдно. Поэтому слово <свобода> - очень дорогое слово>, - сказал музыкант.

Примечательно, что свою известную песню <Красные маки> Ахвердян исполнит для киевского зрителя на украинском языке в переводе бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Армении, арменоведа, большого друга армянского народа Александра Божко.

Отметим, что концерту будет предшествовать показ фильма Тиграна Хзмаляна - режиссера, сценариста, продюсера, лидера Европейской партии Армении.