Пятница, 12 Мая 2023 12:00

АрмИнфо. США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор. Об этом в микроблоге Комитета Сената США по международным отношениям написал глава комитета Боб Менендес.

Он отметил, что спустя 150 дней после блокады коридора становится ясно, кто является его организатором. <Становится ясно, что именно Ильхам Алиев создал гуманитарный кризис, отключил электричество для критически важной инфраструктуры>, - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что санкции в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников должны быть на столе. <Мы должны оказать давление на Баку, чтобы открыть Лачинский коридор>, - написал Боб Менендес