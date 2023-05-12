Пятница, 12 Мая 2023 11:55

АрмИнфо.. Исполнительница Brunette (Элен Еремян) вывела Армению в финал Евровидения, который состоится 13 мая в Ливерпуле.

Напомним, что представительница из Армении выступала во втором полуфинале 11 мая под 2-ым номером с песней "Future Lover". Наряду с Арменией по итогам голосования в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия и Словения.

В результате первого полуфинала финалистами стали Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдова. Украина стала финалистом на правах победителя прошлогоднего "Евровидения". Страны большой пятерки (Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания) проходят в финал автоматически, как организаторы песенного конкурса. В общей сложности, в 2023 году в "Евровидении" приняли участие исполнители из 37 стран.

Отметим, что слоган конкурса в 2023 году - "United By Music" (объединенные музыкой), а в основе логотипа - эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).

Напомним, что в конкурсе Евровидение - 2022 Армению представляла певица Роза Линн, которая заняла по итогам голосования 20 место, набрав 61 балл. Лучший результат Армения показала в 2004 и 2008гг., благодаря исполнителям - Сирушо и Aram MP3, которые заняли 4 место.