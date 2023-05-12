|Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
|Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
|Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
|Парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян
|Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
|Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
|Сенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор
|Армия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огня
|Армения прошла в финал Евровидения
|ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
|Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
|В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
|ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской области
|Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
|Минобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин Шоржа
|Азербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РА
|Правительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году
|Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
|Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
|Тигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спорт
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Депутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают Азербайджану
|В Армении будут ликвидированы ряд почетных званий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ВС Азербайджана опять применили минометы в направлении Сотка
|Величина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестации
|ЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана
|Действиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - Пашинян
|Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
|МИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процесс
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млн
|Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
|Подготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяца
|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
|Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
|Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе - Марукян
|На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|Читать больше
АрмИнфо.. Исполнительница Brunette (Элен Еремян) вывела Армению в финал Евровидения, который состоится 13 мая в Ливерпуле.
Напомним, что представительница из Армении выступала во втором полуфинале 11 мая под 2-ым номером с песней "Future Lover". Наряду с Арменией по итогам голосования в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия и Словения.
В результате первого полуфинала финалистами стали Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдова. Украина стала финалистом на правах победителя прошлогоднего "Евровидения". Страны большой пятерки (Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания) проходят в финал автоматически, как организаторы песенного конкурса. В общей сложности, в 2023 году в "Евровидении" приняли участие исполнители из 37 стран.
Отметим, что слоган конкурса в 2023 году - "United By Music" (объединенные музыкой), а в основе логотипа - эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).
Напомним, что в конкурсе Евровидение - 2022 Армению представляла певица Роза Линн, которая заняла по итогам голосования 20 место, набрав 61 балл. Лучший результат Армения показала в 2004 и 2008гг., благодаря исполнителям - Сирушо и Aram MP3, которые заняли 4 место.
|Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
|Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
|Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
|Парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян
|Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
|Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
|Сенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор
|Армия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огня
|Армения прошла в финал Евровидения
|ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
|Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
|В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
|ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской области
|Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
|Минобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин Шоржа
|Азербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РА
|Правительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году
|Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
|Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
|Тигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спорт
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Депутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают Азербайджану
|В Армении будут ликвидированы ряд почетных званий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ВС Азербайджана опять применили минометы в направлении Сотка
|Величина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестации
|ЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана
|Действиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - Пашинян
|Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
|МИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процесс
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млн
|Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
|Подготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяца
|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
|Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
|Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе - Марукян
|На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|Читать больше
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Читать больше
|Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
|Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
|Пашинян ответил Осканяну
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения