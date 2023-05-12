Пятница, 12 Мая 2023 10:47

АрмИнфо.Согласно Распоряжению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, гуманитарный караван с грузом с лекарственными и медицинскими средствами, продовольственной и текстильной продукцией весом около 125 тонн на безвозмездной основе 11 мая 2023 года отправился из Туркменистана в Афганистан.

Также Распоряжением Президента Туркменистана, в рамках этой гуманитарной акции для оказания лечебно-консультативного содействия в роддоме, построенном Туркменистаном в 2016 году в качестве гуманитарной помощи в посёлке Тургунди провинции Герат, с 15 мая этого года направляется группа медицинских работников министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Данная комплексная гуманитарная акция, основываясь на исконно гуманистических традициях и принципах туркменского народа, является продолжением последовательной деятельности Туркменского государства по осуществлению поддержки Афганистана на протяжении многих лет, а также служит во благо дальнейшего развития традиционно дружественных, братских и добрососедских отношений между туркменским и афганским народами.