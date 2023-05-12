Arminfo.info



 Пятница, 12 Мая 2023 10:26
Наира Бадалян

Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе

Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии Жоао Гомешем Кравиньо представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки армяно-португальских отношений, отметив важность взаимных визитов на высоком уровне для поддержания динамики политического диалога, а также перспектив развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурной сферах и в области информационных технологий. Были также затронуты вопросы сотрудничества на международных площадках и партнерства между Арменией и ЕС.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел Армении коснулся последних событий, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул, что продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе, примером чего являются очередные провокационные действия в отношении суверенной территории Армении, осуществленные 11 мая.

Глава армянского МИД подчеркнул, что действия Азербайджана в Лачинском коридоре не только нарушают Трехстороннее заявление от 9 ноября и нормы международного гуманитарного права, но и являются открытым пренебрежением четкими призывами международных партнеров и решением Международного Суда ООН.

Напомним, что ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, открыли огонь с применением минометов и артиллерии по суверенной территории Республики Армения. У армянской стороны есть раненые.

<Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права, неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе к обязательствам, взятым  на себя Трехсторонним заявлением от 31 октября в Сочи.

Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров.

Призываем военно-политическое руководство Азербайджана прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки  сорвать переговорный процесс с применением силы и тем самым оказать давление на Армению.>, - говорилось в распространенном армянским МИД заявлении

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении СоткаВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границыГосдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
Туркменистан направил гуманитарную помощь в AфганистанТуркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессеМирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и АзербайджаномВ США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в БрюсселеПашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской областиВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской области
Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывникаЧиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
Минобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин ШоржаМинобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин Шоржа
Азербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РААзербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РА
Правительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 годуПравительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году
Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с ГрузиейВаге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
Решение правительства: Театр Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
Тигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спортТигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спорт
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Депутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают АзербайджануДепутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают Азербайджану
В Армении будут ликвидированы ряд почетных званийВ Армении будут ликвидированы ряд почетных званий
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
ВС Азербайджана опять применили минометы в направлении СоткаВС Азербайджана опять применили минометы в направлении Сотка
Величина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестацииВеличина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестации
ЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан АзербайджанаЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана
Действиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - ПашинянДействиями в Сотке Баку желает обнулить прогресс, достигнутый на переговорах - Пашинян
Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителейВинные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
МИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процессМИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процесс
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
За время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млнЗа время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млн
Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократияГлава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
Подготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяцаПодготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяца
Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственностиДепутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащегоМинздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе  - МарукянОбстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе  - Марукян
На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственностиНа брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым  действиям является очередной дезинформациейМО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым  действиям является очередной дезинформацией
Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулированиеПремьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в судДело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной ТолстойВ рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
В мраморном известняке, который был уложен  на полу  здания президиума  НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растенийВ мраморном известняке, который был уложен  на полу  здания президиума  НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - ОмбудсменАзербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики ТаджикистанПереговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФРоссия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в МосквеМИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать  права человекаОмбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать  права человека
Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силыГлава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с АрмениейГлава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр ЕреванаТурция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партииАнкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта властьГлава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфереАрмения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
Игорь Хачатуров оправданИгорь Хачатуров оправдан
В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИВ Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутатВласть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в МосквеПосол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в БрюсселеОфис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол ПашинянВ последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол Пашинян
Армянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РААрмянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РА
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственностиПеред зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контрольПостпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резнеЭпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного КарабахаАдам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - ПашинянАрмения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
Пашинян ответил ОсканянуПашинян ответил Осканяну
Вардан Осканян: Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственнойЭксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - ПашинянБез определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграциюГосминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и АрмениейСоединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся АрменияМнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения