Пятница, 12 Мая 2023 10:26

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии Жоао Гомешем Кравиньо представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки армяно-португальских отношений, отметив важность взаимных визитов на высоком уровне для поддержания динамики политического диалога, а также перспектив развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурной сферах и в области информационных технологий. Были также затронуты вопросы сотрудничества на международных площадках и партнерства между Арменией и ЕС.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел Армении коснулся последних событий, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул, что продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе, примером чего являются очередные провокационные действия в отношении суверенной территории Армении, осуществленные 11 мая.

Глава армянского МИД подчеркнул, что действия Азербайджана в Лачинском коридоре не только нарушают Трехстороннее заявление от 9 ноября и нормы международного гуманитарного права, но и являются открытым пренебрежением четкими призывами международных партнеров и решением Международного Суда ООН.

Напомним, что ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, открыли огонь с применением минометов и артиллерии по суверенной территории Республики Армения. У армянской стороны есть раненые.

<Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права, неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе к обязательствам, взятым на себя Трехсторонним заявлением от 31 октября в Сочи.

Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров.

Призываем военно-политическое руководство Азербайджана прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс с применением силы и тем самым оказать давление на Армению.>, - говорилось в распространенном армянским МИД заявлении