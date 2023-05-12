Пятница, 12 Мая 2023 10:25

АрмИнфо.Находящаяся с рабочим визитом в Вашингтоне парламентская делегация Армении, возглавляемая руководителем парламентской группы дружбы Армения-США, главой правящей фракции <Гражданский договор> Айком Конджоряном, в аналитическом центре Атлантического совета приняла участие в панельном обсуждении, организованном совместно с Международным республиканским институтом (IRI). Об этом сообщает пресс- служба Национального Собрания РА.

Согласно источнику, в обсуждениях приняли участие посол РА в США Лилит Макунц, генеральный директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, председатель IRI Дэниэл Твининг, директор Евразийских региональных программ Степан Никс.

Армянская делегация встретилась в Фонде Карнеги с руководителем программы "Россия и Евразия", старшими специалистами программы Юджином Румером и Полом Стронски. Члены делегации РА представили текущую ситуацию с безопасностью вокруг Армении, обратили внимание на незаконную блокаду Азербайджаном Лачинского коридора и периодически повторяющиеся провокационные действия.

Обсуждены текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, существующие региональные проблемы.