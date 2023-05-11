Четверг, 11 Мая 2023 22:06

АрмИнфо. По состоянию на данный момент премьер- министр Армении Нико Пашинян не пересмотрел планы посещения Брюсселя, где запланирована трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил Пашинян 11 мая на заседании правительства, касаясь ситуации в Сотке.

Согласно Минобороны Армении, с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести. Жизни раненых опасность не угрожает. В МО РА назвали дезинформацией заявление оборонного ведомства Азербайджана, о том, что армянская сторона якобы готовится к боевым действиям.

<Хочу ответить на следующий вопрос, который, как предполагаю, зададут определенные силы, если я поеду в Брюссель. Насколько вероятно, что мирное соглашение с Азербайджаном в воскресенье будет подписано? К сожалению, такая возможность очень маленькая, потому что проект двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений еще имеет строго предварительный вид и о его подписании говорить рано>, - отметил Пашинян. <С другой стороны, у нас есть задача по возможности быстро подготовить документ и подготовить его к подписанию>, - сказал он.

Пашинян отметил, что сегодняшними действиями Азербайджан ставит под сомнение достигнутые фундаментальные договоренности, которые были зафиксированы в 2022 году в Праге и Сочи, которыми стороны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-атинской декларации от 1991 года.

<Вопрос в том, если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, то почему обстреливает суверенную территорию нашей страны, тем более, если по сочинским трехсторонним договоренностям, стороны должны воздержаться от применения силы или угрозы применения силы. Баку сегодня также жестко нарушил эти трехсторонние публичные договоренности и вообще сложно вспомнить хоть один совместно принятый документ, который Баку не нарушает>, - заключил премьер РА.