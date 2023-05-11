Четверг, 11 Мая 2023 20:59

АрмИнфо.Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Норабак Гегаркуникской области, применив артиллерию. Об этом сообщает минобороны РА.

<Около 18:25 подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Норабака, применив артиллерию. У армянской стороны потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести.

Немногим ранее, в районе 17:10, сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана опять нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив миномет.