Четверг, 11 Мая 2023 20:49

АрмИнфо. Около 19:50 подразделения ВС Азербайджана, применив миномет, нарушили режим прекращения огня в направлении Верин Шоржа.

Как сообщает Министерство обороны РА, с армянской стороны потерь нет. <По состоянию на 20:15 ситуация на линии фронта относительно стабильна. В случае изменения ситуации Минобороны сделает заявление>, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня подразделения ВС Азербайджана обстреляли из артиллерийских и минометных установок армянские позиции в Сотке и Норабаке Гегаркуникской области.