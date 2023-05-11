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АрмИнфо. Около 19:50 подразделения ВС Азербайджана, применив миномет, нарушили режим прекращения огня в направлении Верин Шоржа.
Как сообщает Министерство обороны РА, с армянской стороны потерь нет. <По состоянию на 20:15 ситуация на линии фронта относительно стабильна. В случае изменения ситуации Минобороны сделает заявление>, - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня подразделения ВС Азербайджана обстреляли из артиллерийских и минометных установок армянские позиции в Сотке и Норабаке Гегаркуникской области.
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|Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
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|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
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|Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе - Марукян
|На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
|Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
|Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
|Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
|Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
|Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
|Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол Пашинян
|Армянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Седрак Арустамян исключает возможность раздачи ППА предвыборных взяток
|Байрамов: На переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было
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