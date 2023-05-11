Четверг, 11 Мая 2023 20:28

АрмИнфо. Стрельба со стороны ВС Азербайджана в непосредственной близости от сел Республики Армения преследует цель запугать мирное население. Защитник прав человека Анаит Манасян выступила с заявлением в связи с нарушениями прав человека в результате действий вооруженных сил Азербайджана вблизи Сотка.

<Сегодня ранним утром 11 мая азербайджанские вооруженные силы предприняли агрессивные действия в непосредственной близости от населенного пункта Сотк Гегаркуникской области, открыв огонь из оружия различного калибра в направлении армянских позиций. Применение азербайджанскими вооруженными силами артиллерии и минометов вблизи Сотка нарушает фундаментальные права граждан - на жизнь и безопасность>, - отметила Омбудсмен.

ЗПЧ продолжает получать сигналы о том, что в селе отчетливо слышны выстрелы, местные жители подвергаются террору, находятся в состоянии неопределенности и стресса. Работа золотого рудника <Сотки> также была полностью остановлена утром из-за безопасности рабочих.

<Особую тревогу вызывают распространенные видеокадры обстрела машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего и имевшей специальные опознавательные знаки. Обстрел машины скорой помощи запрещен в соответствии с нормами международного гуманитарного права>, - говорится в сообщении