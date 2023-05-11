Четверг, 11 Мая 2023 19:11

АрмИнфо.Правительство Армении 11 мая утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году в оросительных целях в размере установленных 170 млн.куб.м.

Как говорится в пояснении к документу, из орошаемых земель, находящихся в ведении оросительных систем, питаемых от Севано-Разданской деривационной системы, в период орошения 2023 года, площадь договорных орошаемых земель составила около 31,3 тыс. га, объем попуска воды через русло реки Раздан с учетом потребности в оросительной воде для омывания русла реки (от Ахбюракского водохранилища до Ереванского озера) составит около 521 млн кв.м.

Потребность в воде в указанном объеме планируется обеспечить за счет реки Раздан около 172 млн кв.м3., Азатского водохранилища - около 45 млн кв.м., Апаранского водохранилища - около 5 млн кв.м. При этом планируется обеспечить около производство воды в 31 млн кв.м.(всего: 253 млн м3) за счет эксплуатации насосных станций <Мхчян> и <Ранчпар- Аревшат> на максимальной мощности.

Разница между потребностью и возможным водоснабжением от указанных водохозяйственных объектов составляет около 268 млн кв.м., однако придерживаясь <букве закона>, проектом предусматривается попуск из озера до 170 млн кв.м.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров.

6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.