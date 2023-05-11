Четверг, 11 Мая 2023 19:08

АрмИнфо.Программой действий Правительства Армении на 2021-2026 гг. в качестве приоритета выделено развитие особых добрососедских отношений с Грузией. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ваге Галумян в ходе встречи с делегацией Паралмента Грузии во главе с председателем Постоянной комиссии по региональной политике и самоуправлению Кахой Кахишвили.

Он подчеркнул, что Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией. Отметив, что между различными ведомствами двух стран тесное сотрудничество, Галумян выразил убеждение, что взаимное доверие, постоянный диалог и укрепление взаимодействия станут дополнительным стимулом региональной безопасности и стабильности. Галумян придал также важность развитию путей сообщения между Арменией и Грузией. "Сегодня Мост Дружбы уже стал реальностью на участке Баграташен-Садахло. Надеемся, что следующей вехой совместных проектов станет модернизация и благоустройство КПП Гогаван-Гугути, который играет важную роль в пропускной способности транспорта", - сказал председатель Комиссии.

Коснувшись проблемы, связанной с разгрузкой КПП "Верхний Ларс", в качестве благоприятного решения парламентарий назвал обеспечение регулярного паромного сообщения. Он отметил, что "Верхний Ларс" практически незаменим для Армении и ограниченная пропускная способность последнего, а также регулярно возникающие неблагоприятные погодные условия являются серьезным испытанием для Армении. В этом контексте Галумян приветствовал шаги грузинской стороны по обеспечению надлежащего транзита, исходя как из дружественных отношений, так и международных обязательств.

Выразив признательность за теплый прием, Каха Кахишвили выразил готовность активно работать над реализацией новых программ в рамках парламентского сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Парламента, стороны коснулись реформ в системе территориального управления, обсудили вопросы, связанные с возможным обменом опыта по ряду направлений, придали важность реализации соглашения о передвижении граждан обеих стран по внутренним паспортам.