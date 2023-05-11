Четверг, 11 Мая 2023 19:05

АрмИнфо.Памятник героям операции "Немезис" не будет демонтирован. Об этом 11 мая журналистам заявил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, этот памятник посвящен рыцарям национального достоинства. "Он не направлен против ни одного народа, ни одной страны. Нецелесообразно политизировать вопрос, чем занимается МИД Турции, потому что, если мы будем постоянно обсуждать эту тему, мы можем дойти до мемориального комплекса Цицернакаберд. Это наше внутреннее дело, никто не может иметь к этому никакого отношения", - отметил Тигран Авинян.

Он отметил, что решение об установке памятника было принято Советом старейшин Еревана в 2021 году, и правительство РА не имело к этому никакого отношения. "Мэрия Еревана не согласовала это решение в 2021 году. Я все же думаю, что такие решения должны обсуждаться с

правительством и МИД, уверен, в этом есть что-то неправильное", - сказал Авинян, добавив, что у него не было разговора с премьер-министром РА Николом Пашиняном на эту тему.

Ранее стало известно, что 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Чавушоглу объяснил это открытием в Ереване памятника героям операции "Немесис". В Анкаре назвали это "провокацией". Глава турецкого МИД пригрозил новыми шагами, если со стороны Армении продолжатся подобные действия. Турецкая сторона может запретить даже VIP-рейсы, сказал он.

Памятник героям операции "Немезис", совершившим акт возмездия в отношении организаторов Геноцида армян, открылся в Ереване 25 апреля. На памятнике высечены имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали.