Четверг, 11 Мая 2023 19:04

АрмИнфо.Миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг границ Армении сама заявляла, что вооружена одними биноклями и ничего не может сделать со складывающейся ситуацией на границах. Об этом 11 мая журналистам перед судебным заседанием по делу о третьем президенте РА Серже Саргсяне заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Анна Мкртчян.

Более того, по словам депутата, сами представители миссии ранее заявляли, что вся та информация, которая собирается в Армении, сразу и непосредственно направляется Азербайджану.

<Они не раз утверждали, что если бы хотя бы год, будь-то весна, осень или зима, в течение которых не будет выстрелов, это будет их победа. Но прошли и зима, и весна, а нападения со стороны Азербайджана, как продолжались, так и продолжаются>, - отметила Мкртчян.

Депутат отметила, что премьер-министр РА Никол Пашинян прекрасно знает, что наблюдатели ЕС приехали сюда не для того, чтобы фиксировать факты посягательства на территориальную целостность Армении, составлять отчеты и, как следствие, рассматривать санкции против азербайджанской стороны. "Он прекрасно знает, что приглашает их сюда, чтобы вновь содействовать отстаиванию интересов турецко-азербайджанского тандема", - сказала Мкртчян, добавив, что Пашинян не видит проблемы в том, что с территории Армении осуществляется мониторинг, а данные передаются Азербайджану.

Депутат заметила также, что власти Армении делают все для того, чтобы нейтрализовать неугодных им лиц, <в том числе, и президента­победителя Сержа Саргсяна>, для достижения поставленной цели. <Все те, кто наблюдает за судебным процессом по делу о Серже Саргсяне, не могли не обратить внимание на тот факт, что все те свидетели, которые вовлечены в это разбирательство, в течение всего одной недели изменили свои первоначальные показания, и теперь выступают с позиций, которые устраивают прокуратуру>, - заявила депутат.

Она отметила, что потенциальный состав преступления имеется как раз в этих показаниях так называемых свидетелей. <Делается все для отвлечения внимания общественности от таких явлений, как выстрелы в Сотке, оккупация Вардениса, захват села Тех, блокада 120-тысяч жителей Арцаха. Все это делается для того, чтобы президент­победитель не имел возможности оказать какое-то влияние на все эти процессы>, - отметила Мкртчян.