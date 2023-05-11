Четверг, 11 Мая 2023 19:02

АрмИнфо. В Армении будут ликвидированы ряд почетных званий. Об этом в ходе пресс-конференции 11 мая заявила советник Министерства юстиции Армении Элина Гегамян.

В частности, она подчеркнула, что решение о подготовке подобного законопроекта было принято в связи с отсутствием объективных критериев оценки тех или иных званий. В этом контексте Гегамян сообщила, что планируется ликвидировать следующие почетные звания: Народный артист, Народный художник, Заслуженный артист, Заслуженный художник, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный деятель культуры, Заслуженный врач, Заслуженный учитель, Заслуженный юрист, Заслуженный научный деятель, Заслуженный архитектор, Заслуженный строитель, Заслуженный журналист, Заслуженный деятель физкультуры и спорта, Заслуженный спортсмен, Заслуженный коллектив и Заслуженный работник экономики. По словам советника Минюста, данный процесс был инициирован Министерством образования, науки, культуры и спорта еще в 2022 году.

В результате принятия законопроекта ожидается, что отказ от практики присвоения званий предоставит возможность определить инструментарий для того, чтобы стимулировать и по объективным критериям выделять лучших специалистов в той или иной области.

В процессе ликвидации почетных званий Министерство юстиции работало с Министерством образования, науки, культуры и спорта, Министерством здравоохранения, Министерством экономики и Комитетом градостроительства.