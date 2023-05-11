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АрмИнфо. В Армении будут ликвидированы ряд почетных званий. Об этом в ходе пресс-конференции 11 мая заявила советник Министерства юстиции Армении Элина Гегамян.
В частности, она подчеркнула, что решение о подготовке подобного законопроекта было принято в связи с отсутствием объективных критериев оценки тех или иных званий. В этом контексте Гегамян сообщила, что планируется ликвидировать следующие почетные звания: Народный артист, Народный художник, Заслуженный артист, Заслуженный художник, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный деятель культуры, Заслуженный врач, Заслуженный учитель, Заслуженный юрист, Заслуженный научный деятель, Заслуженный архитектор, Заслуженный строитель, Заслуженный журналист, Заслуженный деятель физкультуры и спорта, Заслуженный спортсмен, Заслуженный коллектив и Заслуженный работник экономики. По словам советника Минюста, данный процесс был инициирован Министерством образования, науки, культуры и спорта еще в 2022 году.
В результате принятия законопроекта ожидается, что отказ от практики присвоения званий предоставит возможность определить инструментарий для того, чтобы стимулировать и по объективным критериям выделять лучших специалистов в той или иной области.
В процессе ликвидации почетных званий Министерство юстиции работало с Министерством образования, науки, культуры и спорта, Министерством здравоохранения, Министерством экономики и Комитетом градостроительства.
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|Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
|Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
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|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
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|Обстрел армянских позиций свидетельствует о попытке Азербайджана диктовать свои условия в переговорном процессе - Марукян
|На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
|Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
|Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
|Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
|Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
|Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
|Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол Пашинян
|Армянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|3 389 788 драмов РА на программу по раскрытию профессионального потенциала участников войны: следующим бенефициаром «Силы одного драма» стала общественная организация «Дорога жизни».
|Седрак Арустамян исключает возможность раздачи ППА предвыборных взяток
|Байрамов: На переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было
|Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве
|Из Анкары продолжают сыпаться угрозы в адрес Еревана
|Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши
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