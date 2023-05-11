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 Четверг, 11 Мая 2023 19:01

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 6, 8, 10 на улице А.Хачатряна, жилые дома 7-21, 36-40 на пр. Комитаса, жилые дома 7, 9, 11 и частные дома 16-38 ан улице Барбюса, жилой дом 58/1 и частные дома 1-16, 11-44, 45-99 на улице Кери, частные дома 1-19 на улице Сепуга, частные дома 25-51/1 на улице Думана, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Думана, частные дома 3-47/3 на улице Каленци, жилые дома 7, 9/1, 11 на улице Акобяна, подъезды 1-9 жилого дома 1 на улице Акобяна, жилые дома 11А-17, 19, 19А на улице Киевяна, жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, жилые дома 3, 5, 9 на улице Эстонакан, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Арзуманяна, абоненты-жильцы улицы Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Варданяна, Норика, улицы 1, 2, 3, 4, 8, 18 в кв. “Ахтанак”, 1-ый переулок 1-ой улицы Ахтанака, 4-ый переулок 3-ей улицы Ахтанака, участки 48, 64, 163 в кв. “Ахтанак”, абоненты-жильцы территории Амараноцаин 1, 2 в кв. “Айтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8/2, 14 на улице Тотовенца, жилые дома 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на улице Котовского, частные дома на переулке 2-ой улицы Верин Шенгавита, частные дома 5, 10, 11 12 в кв. “Неркин Чарбах”, 3-ий переулок 5-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” , частный дом на 2-ом переулке 12-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);  

11:00-14:00   ЗАО "Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61 ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00   частные дома 13-34 на 26-ой улице Нор Ареша, жилые дома 25, 27 на улице Эребуни;

11:00-17:00   частные дома 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улицах Н.Сафаряна, А.Шагиняна, типография “Асогик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; 

 

в  Араратской области:

10։00-12։00  села Аревабуйр и Джраовит; частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

10։00-13։00 частично село Айгаван;

12։00-14։00 частично село Азатаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00  частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

10։30-11:30 село Угедзор;

11:00–12:00   села Арени и Хачик;

 

в  Котайкской области:

11։00-13։00 село Акунк;

11:00-16:00   частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, собственники ''А.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “Г.Григорян”, “Арутюнян”, “А.Гукасян”, гостевой дом “Сев Кар”, редакция “Етер”, кварталы ‘Ушардзан”, “Нар”, “Верин”, “Аревмтян”;

13։00-15։00   частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

14։00-16։00   жилые дома 44, 46, 48, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88 в кв. “Кентрон”, квартал ‘Еркатгци”, общежития “Треста” и “Разданмаш”, школа искусства, квартал “Ваагни” в Микрошрджане и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), областная полиция, “Айпост”, “Разданская ГЭС” (бывший “Атарбекян”), частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан;

14:30-16:30   жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 75, 77, 79 в кв. ‘Кентрон”, жилые дома 44, 44А, 46, 48, 70, 76, 98 в кв. “Кентрон”, здания школ NN13, 14, кварталы “Нор” в Макраване, Ванатуре, компания “Арарат-Лада”, компания “Еврокап”, ЧП “Д.Саргсян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежития “Торгбаза”, “Еркатгци банаван”, “Разданмаш”, кислородный цех, наосная станция-2, ЧП “Роланд-Сусан”, частично квартал “Ванатур”, квартал “Цахкадзори” в Джрарате и областной муниципалитет “Котайк”  в городе Раздан;

 

в  Гегаркуникской области:

10։00–14:00   населенный пункт Мадина полностью, частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Лорийской области:

10։00-13:00  села Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Севкар, Ачаркут, Дитаван, Азатамут, Каян Аван, Айгеовит, Вазашен, Ачаджур, Акнахбюр, Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит, “Телебашня-2”, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00   села Катнахбюр, Урасар, Арманис, поселок ГЭС “Дзора”;

 

в  Сюникской области:

10:30-11:30   улица Ширака в городе Сисиан;

12:00-13:00   жилой дом 2 на улице Воротан, жилые дома 2, 4 на улице Чаренца, частично улица Нжде в городе Сисиан.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилой дом 3 на улице Толбухина, жилой дом 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, жилые дома 15/32-33/19 на улице Ширванзаде, жилые дома 22-22/10 и частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, частные дома на улицах Котовского, Одессы, Мусаеляна, Додохяна, Раздан, Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Шаумяна 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 3, 5, 9, 19, 23, 25 на улице Алабяна;

11:00-14:00  ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице  Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Oвсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00  частные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице; 1-35 на 27-ой улице;18-45 на 28-ой улице; 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00    жилой дом 15 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 17, 19, 21 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

11։00-17։00 село Сардарапат;

 

в  Арагацотнской области:

11։00-13։00  села Арташаван, Сагмосаван; частично села Уши и Оганаван;

 

в  Араратской области:

10:00–11:00   частично улицы Касяна, Шираза, А.Хачатряна, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Ноякерт; частично село Ехегнаван;

10:00–13:00 частично село Ехегнаван;

10:00–16:00   частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

12:00–14:00 частично село Азатаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00  улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе и частично квартал “Моз” в городе Вайк; частично село Арин;

11:00–12:00  частично улицы Авагяна, Ханджяна, Баграмяна в горoде Ехегнадзор;

 

в  Котайкской области:

11:00-15:00   село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ‘Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, “Ред Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, “Арколад”; кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинери”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагил”, ООО “Магнолия комфорт”, собственник “А.Мирзоян”, ООО “Пробетон”;

14:00-16:30   улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, жилой дом 10 на улице Антараин, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, “Микаэль Варданян”, дом отдыха гос. университета имени В. Брюсова, пансионаты “Адомас”, “Кусастан-Айастан”, гостиница ‘Ташир”, солнечная станция ‘Ташир”, частично спортивный комплекс, ООО 'Силениум Стар”, столовая, дома отдыха “Сусанбар”, ‘Гранд Кенди”, ‘Звартноц”, “Алвина” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

 

в  Ширакской области:

11:00-17:00 зона отдыха “Канач Кирч” села Кети в Ахурянском регионе;

 

в  Сюникской области:

11:00-15:30 село Ангехакот.

 

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Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и АрмениейСоединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся АрменияМнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения