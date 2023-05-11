Четверг, 11 Мая 2023 14:31

АрмИнфо. Правительство Армении 11 мая на очередном заседании установило новый формат оценки результатов аттестации военнослужащих по контракту, участвующих в решении, планировании боевых задач, а также размеры надбавок по результатам полученных оценок.

Как пояснил министр обороны Сурен Папикян, представляя проект решения, надбавки не получат те, кто получат <неуд> по результатам аттестации. Прошедшими аттестацию, а значит - претендующими на получение прибавки к зарплате, считаются военнослужащие, получившие <отлично>, <хорошо> и <удовлетворительно>. Аттестация включает физическую, огневую и строевую подготовки, а также теоретические здания.

В рамках организации процесса аттестации военнослужащих первую аттестацию планируется провести в июне т.г., одновременно ведутся интенсивные работы по повышению уровня физической, огневой и чиновой подготовки соответствующих военнослужащих.

По словам главы МО, при получении оценки <отлично> размер ежемесячной надбавки для офицерского состава составит 470 тыс дрмов, <хорошо> - 420 тыс драмов, а при <удовлетворительно> - 230 тыс драмов.

Для остальных, при аттестации на <отлично> размер надбавки составит - 395 тыс драмов, на <хорошо> - 345 тыс драмов, а на <удовлетворительно> - 205 тыс драмов.

Как пояснил министр, рядовой состав, сдавший аттестацию на <удовлетворительно> (в том за несение боевого дежурства) <чистыми> (после вычета налогов) получит 321 910 драмов, , на <хорошо> - 430 910 драмов , а получивший <отлично> - 470 910 драмов. Полковник при оценке <хорошо> будет получать 737 760 и 923 260 драмов- при <отлично>.