Четверг, 11 Мая 2023 13:03

АрмИнфо.Действия Азербайджана провокационные и направлены на то, чтобы свести к нулю прогресс, зарегистрированный в ходе переговоров с 1 по 4 мая в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 мая на заседании правительства.

Согласно Минобороны Армении, с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести. Жизни раненых опасность не угрожает. В МО РА назвали дезинформацией заявление оборонного ведомства Азербайджана, о том, что армянская сторона якобы готовится к боевым действиям.

По словам премьера, интенсивность стрельбы немного спала после адекватных и эффективных ответных действий ВС Армении.

<Сегодняшняя провокация направлена на срыв переговоров, запланированных на воскресенье в Брюсселе в трехстороннем формате и 1 июня в Кишиневе в пятистороннем формате. Опыт показывает, что Азербайджану переговорный процесс нужен только для того, чтобы получить повод для эскалации и войны, а эскалация используется исключительно для того, чтобы свести к нулю любой прогресс, зарегистрированный в ходе переговоров. Это происходит и сейчас>, - сказал Пашинян.

Он назвал вчерашние заявления Минобороны Азербайджана о нарушениях перемирия со стороны армянской армии надуманными. <Подобная информация сочиняется для обострения ситуации>, - отметил глава правительства.

Как считает премьер, если эскалация ситуации не является настроенностью Азербайджана, то любой локальный инцидент, посредством существующих связей, а также обмена сведениями и достижения превентивных договоренностей. <Накануне ничего подобного не произошло по одной простой причине - никакого инцидента не зарегистрировано, и азербайджанская дезинформационная машина задним числом выдумала новость для обострения ситуации. А основная цель эскалации ситуации - свети к нулю переговорный процесс и сорвать ход дальнейших переговоров>, - сказал глава кабмина Армении.

Кроме срыва переговоров, по словам премьера, Баку преследует цель отвлечь внимание мирового и армянского общества от установки незаконного КПП в Лачинском коридоре путем создания нового кризиса. <Это апробированная стратегия Азербайджана>, - указал он.

<После сентябрьской агрессии Азербайджан использовал для этого фальшивых <экоактивистов>, которые перекрыли Лачинский коридор. Для того чтобы предать забвению гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, они нарушили границу Армении в районе села Тех. А инцидент в селе Тех попытались предать забвению установкой незаконного КПП в Лачинском коридоре>, - сказал Пашинян.

Несмотря на попытки Азербайджана, все эти вопросы остаются первоочередными в повестке армянских властей, подчеркнул он. <Активная коммуникация с международным сообществом по этим вопросам должна продолжаться>, - заключил премьер РА.