Четверг, 11 Мая 2023 12:07

АрмИнфо. Действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении в связи обострением ситуации на границе республике в районе Сотка.

В заявлении отмечается, что ранним утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, открыли огонь с применением минометов и артиллерии по суверенной территории Республики Армения. У армянской стороны есть раненые.

<Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права, неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе к обязательствам, взятым на себя Трехсторонним заявлением от 31 октября в Сочи. Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров>, - отмечается в заявлении внешне политического ведомства республики.

В нем также содержится призыв к военно- политическому руководству Азербайджана прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс с применением силы и тем самым оказать давление на Армению.