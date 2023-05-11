Четверг, 11 Мая 2023 11:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 2, 34/1 на улице Киевяна, подъезд 1-6 жилого дома 29 на улице В.Папазяна, жилой дом 61 на улице О.Эмина, частный дом 30 на улице Севкерци Сако, частные дома 12, 13 в кв. “Канакер”, жилые дома 121-125, 123 и здание “ВТБ-Армения банк” на улице З.Саравага, частные дома 66-100 на улице Ц.Ахбюра, жилые дома 19, 23, 25 на улице Алабяна, абоненты-жильцы жилых домов 3, 5, 9 на улице Эстонакан, абоненты-жильцы улицы Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 на улице Мара, жилой дом 18 на улице Микояна, школа N193 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на улицах Мадояна, Одессы, Патканяна, частные дома на улицах Норагавит 3-7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), спортшкола ‘Зенит”, жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, жилой дом 24 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 17-30 на 36-ой улице, 18-54 на 27-ой Нор Ареша, жилые дома 28, 30, 32, 34 на улице Эребуни, частные дома 1-21 на 1-ой улице; 2-41 на 3-ей улице; 1-9 на 4-ой улице; 1-32 на 9-ой улице; 1-9 на 14-ой улице; 1-6 на 16-ой улице; 26, 28 на 6-ой улице; 2-18 на 8-ой улице; 1-12 на 10-ой улице; 6-27 на 11-ой улице; 1-12 на 12-ой улице; 2-20 на 13-ой улице; 1-40 на 15-ой улице; 1-17 на 17-ой улице; 1-8 на 18-ой улице; 1-15 на 20-ой улице Нубарашена, частные дома квартала “Нубарашен”, жилые дома 1 на 9-ой улице, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице, 2, 3, 4 на 12-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, здание административного округа Нубарашен, земельные участки улицы Нуабарашен, частные дома квартала Нубарашен “Г” и “Д”;

11:00-17:00 жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Н.Тиграняна, жилой дом 34/1 на улице Киевяна, подъезд 1-6 жилого дома 29 на улице В.Папазяна, жилой дом 61 на улице О.Эмина, частный дом 30 на улице Севкерци Сако, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилой дом 7 на улице Лвовяна, жилой дом 6 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-16 в кв. “Норк”, частные дома 1-19 ан улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Паракар;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично село Покр Веди;

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Нар-Доса в городе Веди; частично села Лусарат и Нор Кянк;

10։00-16։00 частично село Айгезард; села Кахцрашен и Нарек;

11։00-12։00 село Ехегнаван;

12։00-14։00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30–12:30 частично улица Азатутяна в городе Вайк; частично село Арин;

11։00–13:00 частично село Гетап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственник “Г.Айрапетян”, ООО “Трек Стоп”, “Лусин”, кварталы “Хин Гомер”, “Гаражнер”, “Еркаркани”, “Вьюрт Грасеняк”;

11:00-15:00 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Кракакет”, “Черемушка”, ‘Сарнатун”, “Дпроц”, “Гомер”, насосная станция N2, ООО “СВС Агро”, станции компаний “Виваселл-МТС”, ‘Юком”, насосная станция Нор Артамета, ООО “В. Тадевосян”, “Консарк”, квартал “Нор” в Нор Артамете, квартал “Нор” в Мргашене, ООО ‘Роял Глас Груп”, птицефабрика “Гетамечи”;

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17:00 кварталы “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, ‘С.Аветисян”, “Банаван”, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

12։00–15:00 села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Брнакот, Ашотаван, Ацаван, Тасик, Салвард, Танаат, Аревис, Бнунис, Тороник.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 6, 8, 10 на улице А.Хачатряна, жилые дома 7-21, 36-40 на пр. Комитаса, жилые дома 7, 9, 11 и частные дома 16-38 ан улице Барбюса, жилой дом 58/1 и частные дома 1-16, 11-44, 45-99 на улице Кери, частные дома 1-19 на улице Сепуга, частные дома 25-51/1 на улице Думана, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Думана, частные дома 3-47/3 на улице Каленци, жилые дома 7, 9/1, 11 на улице Акобяна, подъезды 1-9 жилого дома 1 на улице Акобяна, жилые дома 11А-17, 19, 19А на улице Киевяна, жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, жилые дома 3, 5, 9 на улице Эстонакан, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Арзуманяна, абоненты-жильцы улицы Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Варданяна, Норика, улицы 1, 2, 3, 4, 8, 18 в кв. “Ахтанак”, 1-ый переулок 1-ой улицы Ахтанака, 4-ый переулок 3-ей улицы Ахтанака, участки 48, 64, 163 в кв. “Ахтанак”, абоненты-жильцы территории Амараноцаин 1, 2 в кв. “Айтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8/2, 14 на улице Тотовенца, жилые дома 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на улице Котовского, частные дома на переулке 2-ой улицы Верин Шенгавита, частные дома 5, 10, 11 12 в кв. “Неркин Чарбах”, 3-ий переулок 5-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” , частный дом на 2-ом переулке 12-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 ЗАО "Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61 ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 частные дома 13-34 на 26-ой улице Нор Ареша, жилые дома 25, 27 на улице Эребуни;

11:00-17:00 частные дома 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улицах Н.Сафаряна, А.Шагиняна, типография “Асогик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратской области:

10։00-12։00 села Аревабуйр и Джраовит; частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

10։00-13։00 частично село Айгаван;

12։00-14։00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00 частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

10։30-11:30 село Угедзор;

11:00–12:00 села Арени и Хачик;

в Котайкской области:

11։00-13։00 село Акунк;

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, собственники ''А.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “Г.Григорян”, “Арутюнян”, “А.Гукасян”, гостевой дом “Сев Кар”, редакция “Етер”, кварталы ‘Ушардзан”, “Нар”, “Верин”, “Аревмтян”;

13։00-15։00 частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

14։00-16։00 жилые дома 44, 46, 48, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88 в кв. “Кентрон”, квартал ‘Еркатгци”, общежития “Треста” и “Разданмаш”, школа искусства, квартал “Ваагни” в Микрошрджане и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), областная полиция, “Айпост”, “Разданская ГЭС” (бывший “Атарбекян”), частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан;

14:30-16:30 жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 75, 77, 79 в кв. ‘Кентрон”, жилые дома 44, 44А, 46, 48, 70, 76, 98 в кв. “Кентрон”, здания школ NN13, 14, кварталы “Нор” в Макраване, Ванатуре, компания “Арарат-Лада”, компания “Еврокап”, ЧП “Д.Саргсян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежития “Торгбаза”, “Еркатгци банаван”, “Разданмаш”, кислородный цех, наосная станция-2, ЧП “Роланд-Сусан”, частично квартал “Ванатур”, квартал “Цахкадзори” в Джрарате и областной муниципалитет “Котайк” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10։00–14:00 населенный пункт Мадина полностью, частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-13:00 села Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Севкар, Ачаркут, Дитаван, Азатамут, Каян Аван, Айгеовит, Вазашен, Ачаджур, Акнахбюр, Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит, “Телебашня-2”, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 села Катнахбюр, Урасар, Арманис, поселок ГЭС “Дзора”;

в Сюникской области:

10:30-11:30 улица Ширака в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилой дом 2 на улице Воротан, жилые дома 2, 4 на улице Чаренца, частично улица Нжде в городе Сисиан.