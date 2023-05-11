Четверг, 11 Мая 2023 11:34

АрмИнфо. Из-за приостановки плановых операций во всех медицинских учреждениях Арцаха около 1220 граждан республики лишились возможности решить свои проблемы со здоровьем хирургическим путем, что увеличилось примерно на 30 случаев за последние 5 дней. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Арцаха.

Источник напоминает, что до сегодняшнего дня при посредничестве и в сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению было перевезено 394 пациента (а в последние дни из-за невозможности транспортировки пациентов через МККК были перевезены еще 2 пациента в критическом состоянии через российских миротворцев).

Кроме того нет возможности перевозить больных лежа, так как азербайджанская сторона препятствует движению арцахской скорой помощи, а Красный Крест не имеет машины скорой помощи и осуществляет перевозку больных обычным транспортом в положении сидя. <В результате блокады не смогли вернуться в свои дома в общей сложности

около 3900 человек, в том числе, 570 детей, некоторые из которых уже вернулись домой при содействии Красного Креста и российских миротворцев. По трассе Степанакерт-Горис свободно не ездил ни один гражданин, а случаи двустороннего движения людей уменьшились примерно в 200 раз, и то было осуществлено при поддержке Красного Креста и российских миротворцев. В частности, вместо 367 500 чел. за 150 дней произведено 1839 въездов и выездов. При этом, за последние 5 дней зарегистрировано 2 случая выезда и въезда граждан, не считая водителей грузовиков российских миротворцев>, - говорится в сообщении. Ни одна машина граждан Арцаха не проехала по перекрытой дороге, а общее движение автомобилей было почти в 54 раза меньше, чем должно было быть без блокады. Так, вместо 138000 за 150 дней въехало и выехало 2 558 автомобилей, и это было при посредничестве МККК и российских миротворцев. <Это означает, что за последние 5 дней был зарегистрирован только 51 въезд и выезд транспортного средства. Только МККК и российскими миротворцами было ввезено примерно в 13 раз меньше жизненно важных товаров, чем было бы без блокады - 4623 тонны вместо примерно 60000 тонн за 150 дней, из которых только 131 тонна за последние 5 дней. Во время блокады Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на 84 дня, а подача электроэнергии была полностью нарушена на 121 день. Это привело к ежедневным отключениям электроприборов, а также к закрытию или сокращению многих объектов. 860 хозяйствующих субъектов (20,1% от общего числа) приостановили свою деятельность в связи с невозможностью работы в условиях блокады, а остальные хозяйствующие субъекты работают в частичном объеме или с государственной поддержкой. По оценкам, 10 300 человек, включая случаи временного трудоустройства, поддерживаемые государством, потеряли свою реальную работу, и доход из-за блокады и разрушения жизненно важной инфраструктуры, что составляет более 50 процентов работников частного сектора. Прекращены работы по строительству 32,6 км дорог, десятков километров водопроводов, оросительных систем на тысячах гектаров земли, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры. За время блокады экономике Республики Арцах был нанесен ущерб примерно на 285 миллионов долларов США, что привело к невыполнению прогнозируемого годового показателя ВВП (903 миллиона долларов) примерно на 32 процента.