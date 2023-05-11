Четверг, 11 Мая 2023 11:33

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян выступила на Всемирной конференции по образованию в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба МОНКС.

В своем выступлении министр затронула вопрос лидерства в системе образования. <Образование основано на обучении и совершенствовании лидерских качеств учащихся как одной из важных составляющих гражданского воспитания. Мы находимся в процессе реформы учебных программ. После почти двух учебных лет апробации нового общеобразовательного стандарта мы видим, что внеучебная деятельность, в том числе, проекты с ярко выраженной гражданской составляющей, увеличились более чем на 100 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Мы должны понимать, что наши дети все больше и больше учатся вне школы, и мы должны сделать школы открытой средой обучения, чтобы они не конкурировали с другими формами детского образования, а дополняли друг друга", - отметила в своем выступлении Жанна Андреасян. Она добавила, что в школах Армении внедряется кредитная система, которая позволит учитывать полученные в школах кредиты для получения высшего и профессионального образования. В качестве успешных примеров внеклассных программ она привела центры <Тумо> и инженерные лаборатории <Армат>. Министр коснулась также развития навыков медиаграмотности, профессиональной свободы педагогов и эффективности деятельности директоров школ. Она также подчеркнула, что системе образования нужны учителя и директора, которые выступают в роли лидеров. <Это означает, прежде всего, укрепление доверия к ключевым субъектам образования, предоставление им педагогической автономии для реализации проектов, которые они считают необходимыми для достижения результатов. Автономные школы и бесплатные учителя необходимы для создания творческой учебной среды>, - сказала Жанна Андреасян, представив в этом контексте основные направления изменений в сфере образования РА. Министр подчеркнула, что быть лидером в сфере образования - значит никогда не прекращать самообразование. <Чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир, лучшая демократия и права человека>, - заключил он. Следует отметить, что Всемирная конференция по образованию проходила в рамках темы <Развитие культуры обучения для создания более качественного и устойчивого образования>. В ней приняли участие лидеры образования из более чем 118 стран, в общей сложности около 1000 делегатов со всего мира. По окончании конференции министр образования и культуры РА Жанна Андреасян и заместитель министра Араксия Сваджян посетили высшие и средние профессиональные учебные заведения Великобритании - Лондонского университета, Лондонского университета искусств, Вестминстерского колледжа, где ознакомились с образовательными программами и инфраструктурой британских учебных заведений. Министр также посетил Британский музей, где ознакомился с выставкой <Слава и могущество. От Персии до Греции".