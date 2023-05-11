Четверг, 11 Мая 2023 11:32

АрмИнфо. Азербайджан распространяет интенсивную дезинформацию, пытаясь оправдать свое новое нападение на позиции армянских вооруженных сил. Об этом 11 мая на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он отметил, что подготовка Азербайджана к этому нападению идет уже больше месяца.

Депутат, ссылаясь на данные оборонных ведомств Армении и Азербайджана, напоминает, что в результате боев в направлении Сотка у

армянской стороны 3 раненых, азербайджанская сторона заявляет об 1 погибшем и 1 раненом.

Министерство обороны РА сообщило, что по состоянию на 10:30 напряженная ситуация в направлении Сотка начала спадать. По состоянию на тот же час ситуация на остальных участках границы сравнительно стабильная.