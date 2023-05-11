Четверг, 11 Мая 2023 11:31

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян направила своим международным партнерам срочные письма с требованием призвать Азербайджан к ответственности за очередную военную агрессию против суверенной территории Армении.

<Еще 15 марта 2023 года я уведомила международные структуры о том, что вдоль линии соприкосновения в Армении наблюдается передвижение азербайджанских вооруженных сил и тяжелой техники, что было видно даже жителям приграничных населенных пунктов. Кроме того, я

предупредила о возможной новой военной агрессии Азербайджана во время своего визита в Брюссель 25- 29 апреля на официальных встречах

с должностными лицами Европейской службы внешних связей и представителями Европарламента. К сожалению, международные структуры, несмотря на все мои опасения, не предприняли практических шагов для предотвращения новой агрессии Азербайджана, в результате которой у нас уже есть 4 раненых, грубо нарушена жизнь и другие основные права жителей приграничных населенных пунктов и международное право>, - отметила депутат.

Она сообщила, что направила срочные письма всем своим международным коллегам, предупреждая их о том, что сегодня подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Сотка, из артиллерийских и минометных установок.

Напомним, что с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливали из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. Как сообщает МО Армении, по положению на 10:45 ситуация на передовой несколько стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на тот же час есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих из них оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести. Жизни раненых военнослужащих опасности нет.