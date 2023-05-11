Четверг, 11 Мая 2023 11:28

АрмИнфо.Провокация, развязанная азербайджанской стороной на границе с Арменией, еще раз доказывает не прекращающуюся политику Баку по оказанию силой и угрозами давления на армянскую сторону. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

Он отметил, что обстрел армянских позиций и машины скорой помощи, эвакуирующей раненых бойцов, свидетельствует о неизбирательных действиях Азербайджана и попытке диктовать свои условия армянской стороне в переговорном процессе.

Напомним, что с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. Как сообщает МО Армении, по состоянию на 10:25 снижение напряженности в направлении Сотка сохраняется. По состоянию на тот же час ситуация на остальных участках границы сравнительно стабильная. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненных. Состояние здоровья двоих раненных военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести. Жизни раненых военнослужащих на данный момент опасность не угрожает.

Ранее сообщалось, что 19 мая в Москве при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пройдет очередная встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая проведут встречу в Брюсселе, после чего переговоры пройдут в Кишиневе.