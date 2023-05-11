Четверг, 11 Мая 2023 11:26

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (АНКА) провел брифинг на Капитолийском холме для офисов Конгресса США, на котором в прямом эфире выступили Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и директор АНКА Арцаха Гев Искажян.

Как передает пресс-служба АНКA, Степанян и Искажян представили обновленную информацию о влиянии 150-дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и эскалации кампании по этнической чистки Арцаха. Оба подчеркнули безотлагательность в разрешении ситуации, с которой столкнулись граждане Арцаха, особенно молодые люди, пожилые и немощные из-за отсутствия газа, еды и лекарств. Особое внимание докладчики уделили недавнему размещению незаконного азербайджанского блокпоста на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией, что не позволяет Международному Комитету Красного Креста в течение последних нескольких недель доставлять продовольствие или перевозить тяжелобольных.

Директор АНКА по связям с правительством США Тереза Еримян представила точку зрения Вашингтона на кризис, с которым столкнулся Арцах, сделав акцент на необходимость принятия конкретных законодательных и других политических решений. Она призвала к принятию антиблокадной резолюции (H.Res. 108) и законодательства в поддержку Арцаха. Еримян также призвала принять меры по Закону об образовании в области Геноцида армян (HR 2803 и S. 1329) как важный шаг на пути к предотвращению геноцидов в будущем.

Среди участников брифинга были представители десятков законодательных органов, руководители местных отделений АНКА и

широкий круг партнеров по коалиции АНКА. Основные вопросы, затронутые в ходе брифинга, включали прекращение со стороны США военной помощи Азербайджану, идентификация Азербайджана в качестве воюющей стороны, отправка гуманитарной помощи в Арцах, привлечение Азербайджана к ответственности за военные преступления.