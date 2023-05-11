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АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (АНКА) провел брифинг на Капитолийском холме для офисов Конгресса США, на котором в прямом эфире выступили Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и директор АНКА Арцаха Гев Искажян.
Как передает пресс-служба АНКA, Степанян и Искажян представили обновленную информацию о влиянии 150-дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и эскалации кампании по этнической чистки Арцаха. Оба подчеркнули безотлагательность в разрешении ситуации, с которой столкнулись граждане Арцаха, особенно молодые люди, пожилые и немощные из-за отсутствия газа, еды и лекарств. Особое внимание докладчики уделили недавнему размещению незаконного азербайджанского блокпоста на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией, что не позволяет Международному Комитету Красного Креста в течение последних нескольких недель доставлять продовольствие или перевозить тяжелобольных.
Директор АНКА по связям с правительством США Тереза Еримян представила точку зрения Вашингтона на кризис, с которым столкнулся Арцах, сделав акцент на необходимость принятия конкретных законодательных и других политических решений. Она призвала к принятию антиблокадной резолюции (H.Res. 108) и законодательства в поддержку Арцаха. Еримян также призвала принять меры по Закону об образовании в области Геноцида армян (HR 2803 и S. 1329) как важный шаг на пути к предотвращению геноцидов в будущем.
Среди участников брифинга были представители десятков законодательных органов, руководители местных отделений АНКА и
широкий круг партнеров по коалиции АНКА. Основные вопросы, затронутые в ходе брифинга, включали прекращение со стороны США военной помощи Азербайджану, идентификация Азербайджана в качестве воюющей стороны, отправка гуманитарной помощи в Арцах, привлечение Азербайджана к ответственности за военные преступления.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|За время блокады экономике Арцаха нанесен ущерб примерно на $285 млн
|Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
|Подготовка Азербайджана к новому нападению шла больше месяца
|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
|Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
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|На брифинге в США прозвучали требования о привлечении Азербайджана к ответственности
|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
|Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
|Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
|Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
|Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
|Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
|Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол Пашинян
|Армянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|3 389 788 драмов РА на программу по раскрытию профессионального потенциала участников войны: следующим бенефициаром «Силы одного драма» стала общественная организация «Дорога жизни».
|Седрак Арустамян исключает возможность раздачи ППА предвыборных взяток
|Байрамов: На переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было
|Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве
|Из Анкары продолжают сыпаться угрозы в адрес Еревана
|Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши
|Институт им. Лемкина посетил Сюник для сбора фактов в связи с ситуацией вокруг Арцаха
|В Ереване пройдет Международный фестиваль фламенко Gravity
|Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции
|FT: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе
|Переговоры командующего РМК в Баку оказались безрезультатными - госминистр Арцаха
|Послы Армении и США в РФ обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Пашинян: Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию
|Президент Армении участвует в церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве
|Депутаты ПАСЕ потребовали от Азербайджана прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора
|Турция закрыла свое воздушное пространство и для VIP-самолетов из Армении: Пашинян же назвал ошибкой установку памятника "Немезис" в Ереване
|Клаар убежден: Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахиджевном через территорию РА должно осуществляться под армянской юрисдикцией
|Правительство Арцаха вместе с миротворцами прорвали полную блокаду четырех общин Шушинского района
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