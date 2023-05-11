Четверг, 11 Мая 2023 11:25

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 10 мая принял специального представителя министра

иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта, гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных инфраструктур,

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.