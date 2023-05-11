Четверг, 11 Мая 2023 11:24

АрмИнфо. В интересах экс-председателя Комитета госдоходов (КГД) Армении Гагика Хачатряна его заместитель Тиран Барсегян и глава налоговой инспекции по <Нор Норку> злоупотребили должностными полномочиями. Дело направлено прокурором в суд.

Так, согласно информации генпрокуратуры РА, Т.Б., с сентября 2009 г. по 17 мая 2014 г. будучи заместителем председателя КГД, в целях предоставления материальных благ родственникам своего начальника, бывшего председателя КГД Г.Х., добился продажи заложенных в КГД компанией ЗАО <Армгазард> 132 615 акций ЗАО <Гидроаппарат> (за обязательства перед бюджетом в более чем 79 млн драмов) по цене значительно ниже рыночной - в 34,3 млн драмов, компании , учрежденной сестрой Г.Х. и ее сыновьями. Последняя также была освобождена от обязательства инвестировать 2 млрд 624 млн драмов, что эквивалентно 5 млн евро. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 34 млн 328 тыс. 964 драма.

Кроме того, Т.Б., узнав о том, что компания <Брэдвелл Инвестмент Корп>, основанная и фактически управляемая родственником Г.Х., предоставила кредит в размере 6 млн. долларов США зарегистрированному за границей ООО <Левон Амирханян>, в целях обеспечения его возврате, он поручил начальнику налоговой инспекции по <Нор Норку> В.С. снять наложенные на здания ООО в центре Еревана аресты за неуплату налогов.

После незаконного снятия запрета 17 декабря 2014 года указанные объекты недвижимости компанией <Урм>, аффилированной с ООО <Левон Амирханян>, были переданы в залог компании ЗАО <Ардшинбанк>. Взамен был получен кредит в размере 6 миллионов драмов, из которых 1 млрд 718 млн 250 тысяч долларов США, что эквивалентно 3 млн 950 тысячам долларов США, 19 декабря 2014 годабыло передано . Вместе с тем, налоговые обязательства <Левон Амирханян> в особо крупных размерах - 88 млн 462 тыс. 355 драмов не были выполнены.

Возбуждено публичное уголовное преследование в отношении бывшего заместителя председателя Комитета государственных доходов Т.Б. (по двум эпизодам) и начальника налоговой инспекции <Нор Норк> В.С. в соответствии с частью 2 статьи 308 Кодекса (злоупотребление должностными или служебными полномочиями либо вызванное ими влияние либо передача полномочий). Предварительное следствие по уголовному делу завершено. 3 мая 2023 года решением руководителя группы надзирающих прокуроров обвинительное заключение было утверждено и направлено в Антикоррупционный суд вместе с уголовным производством.

Напомним, что экс-министр финансов Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям -Ред.), 179 (Присвоение или растрата в особо крупных размерах - Ред.), 38-179 (Содействие в присвоении - Ред.) и 314 ( Должностной подлог - Ред) статьям УК РА. 29 октября 2020 г., после годового пребывания под арестом, он был освобожден под залог в 120 млн драмов.