Четверг, 11 Мая 2023 11:22

АрмИнфо.Традиционный VI Ереванский книжный фестиваль (Yerevan Book Fest - YBF) в этом году состоится c 25 по 27 мая в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна.

В этом году в фестивале примут участие известные писатели, как из Армении, так и других стран, в частности, из России, Грузии, Италии, Греции. В качестве специальных гостей были приглашены Татьяна Толстая, Армен Захарян, Арам Пачян, Клаудио Поцани.

По традиции основными составляющими YBF станут выставка-ярмарка книг с обязательной скидкой (от 20% до 50%), презентации, панельные

дискуссии, мастер- классы, эксклюзивные встречи с зарубежными писателями, концерты и т.д.

В день закрытия Фестиваля пройдет литературный конкурс и награждение литераторов в номинациях <Проза> (подано 43 заявки), <Поэзия> (48 заявок), <Драматургия> (10 заявок), <Детская литература> (17 заявок).

Двери Yerevan Book Fest для книголюбов страны будут открыты с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

С полной программой фестиваля можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.evnbookfest.com/?fbclid=IwAR21LyvVtnKsrgEmbnTteGkgf9z2m_7P4DtcU8tjaY h2I2lKShyYblWtnYQ

Напомним, что впервые Ереванский книжный фестиваль прошел в 2017 году