Четверг, 11 Мая 2023 11:17

АрмИнфо. В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума Национальной Академии Наук Армении, обнаружены следы древних животных и растений. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Согласно источнику, следы древних животных и растений обнаружил заведующий отделом палеоботаники Института ботаники имени Армена Тахтаджяна НАН РА, доктор биологических наук Иван Габриелян. Находки были обнаружены на полу, лестницах и в мраморном известняке. Эти породы мрамора, по словам заведующего отделом палеонтологии и стратиграфии Института геологических наук НАН РА Араика Григоряна, относятся к палеозойской эре, а мраморизованные известняки относятся к позднемезозойской эре. Они океанического происхождения, представляют собой породы донных отложений и содержат следы ископаемых организмов, которые погибли, упали на дно моря или океана, окаменели с данными осадками с течением времени. <Потом, за миллионы лет, они превратились в камни, а в камне остался след животного или растения, который при огранке и полировке появляется на поверхности плитки", - сказал Иван Габриелян.

Пол и лестницы первого этажа здания президиума НАН РА выложены черными плитками, добытыми из хорвирабского мрамора, относящегося к палеозойскому периоду (359-350 млн. лет назад). Пол второго этажа выложен иджеванскими мраморными известняками, которые произошли от мезозойскго периодах (около 80 миллионов лет назад). <Мраморная известняковая плитка на полу второго этажа содержит отпечатки и окаменелости белемнитов, морских ежей, морских звезд, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских лилий и других организмов>, - сказал Иван Габриелян. Он продолжил, что ученые постараются выяснить, какие поверхности и климатические условия, существовавшие в этом районе в то время>, и на каком уровне развития находились организмы.

Иван Габриелян подчеркнул, что сегодня палеонтология может ответить на многие вопросы об изменении климата. <Палеозоология - вечное направление, чем больше мы исследуем, тем больше найдем. То, что мы находим в недрах, должно быть сохранено и исследовано", - сказал ученый.

Идея данного исследования принадлежит академику-секретарю отделения естественных наук НАН РА Рубену Арутюняну.