Четверг, 11 Мая 2023 11:16

АрмИнфо. Азербайджан намеренно препятствует деятельности Международного Комитета Красного Креста в Арцахе. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна.

Он отметил, что с момента установки 23 апреля незаконного контрольно-пропускного пункта на трассе Горис-Степанакерт у на мосту через реку Хакар Азербайджан под искусственными предлогами препятствует нормальной деятельности МККК в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона не только нарушает положения международного гуманитарного права, но и достигнутую договоренность о передаче в Армению лиц в крайне тяжелом состоянии здоровья во время блокады. При этом, Азербайджан прямо игнорирует решение Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 года, которым суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения передвижения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению через Лачинский коридор. За этот период МККК дважды осуществлял транспортировку больных: 28 апреля (13 больных) и 29 апреля (16 больных). С 29 апреля полностью прекращен перевод больных в медицинские учреждения Армении при посредничестве МККК.

По информации, полученной офисом Омбудсмена, азербайджанская сторона выдвинула дополнительные условия, потребовав проверять транспортные средства, перевозящие больных, а также паспорта сотрудников МККК и больных, нарушив ранее достигнутые договоренности. Согласно данным, полученным из Министерства здравоохранения Республики Арцах, 30 пациентов в крайне тяжелом состоянии ожидают экстренной транспортировки. Азербайджан намеренно препятствует поставкам в Арцах посредством МККК необходимых лекарств, в результате чего в медицинских учреждениях Арцаха возникают серьезные проблемы.

<Азербайджанская сторона с целью изоляции Арцаха предпринимает целенаправленные действия по воспрепятствованию даже деятельности гуманитарных организаций в Арцахе, регулярно предъявляя искусственные дополнительные требования. Даже в вопросах гуманитарного характера Азербайджан не готов проявлять конструктивность и не упускает возможности запугать население и усугубить физические и психологические страдания людей, вызванные блокадой, сознательно углубляя гуманитарный кризис. Поведение Азербайджана прямо противоречит международному праву и принципам гуманности, что должно быть осуждено международными организациями и правозащитным сообществом. Ожидаем практического вмешательства международных организаций в направлении урегулирования этого важнейшего вопроса гуманитарного характера>, - говорится в заявлении Защитника прав человека Арцаха.