Четверг, 11 Мая 2023 11:15

АрмИнфо.Для Туркменистана Республика Таджикистан – важный и надежный партнер, отношения с которым выстраиваются на долгосрочную перспективу. У обоих государств есть понимание и убежденность в том, что многоплановое сотрудничество идет во благо наших народов, способствует стабильности и развитию региональных и международных процессов, заявил президент Сердар Бердымухамедов.

Выступая перед представителями СМИ по итогам туркмено-таджикских переговоров в Душанбе, глава Туркменистана отметил конструктивность и предметность переговоров, проходивших в духе доверия и открытости и подтвердивших приверженность двух стран тесному взаимодействию и его интенсификации, конкретизированы направления совместной работы.

Важное место было отведено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности. «Наши страны едины в убеждении, что все международные вопросы должны решаться только мирными, переговорными средствами и методами, в соответствии с нормами международного права и Устава ООН», - подчеркнул президент Туркменистана.

Особое внимание было уделено процессам в Центральной Азии. «Здесь позиции наших стран понятны, неизменны и принципиальны. Мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, которые бы обеспечивали мир и безопасность в Центральной Азии, укрепление добрососедства, дружбы и сотрудничества между государствами региона, его эффективную интеграцию в мирохозяйственные связи», - сказал Сердар Бердымухамедов.

Он отметил значимость нового формата регионального взаимодействия – Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в пятый раз в сентябре этого года в Душанбе.

Стороны также договорились о координации усилий по глобальному треку - устойчивому развитию и его составляющим, включая устойчивые транспортные сообщения и экологию.

Так, Туркменистан и Таджикистан договорились о сложении потенциалов по формированию стратегического транспортно-транзитного узла на линии Восток-Запад, работать с потенциальными партнерами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах.

Сердар Бердымухамедов выделил также вопросы торгово-экономического партнерства, поднимавшиеся на переговорах. Наши страны располагают всеми возможностями для увеличения объемов товарооборота, выхода на новые перспективные направления сотрудничества, совместные проекты в промышленной кооперации, в сфере услуг, в аграрном секторе, сказал президент.

В этом аспекте большое значение придано налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран при координирующей роли совместного Делового совета.

В культурно-гуманитарной сфере стороны условились содействовать проведению в обоих государствах мероприятий с участием деятелей литературы, кинематографа, музыкальных коллективов, организации спортивных соревнований. Отметив, что было предложено организовать в 2023-2024 годах перекрестные Дни культуры, президент Туркменистана подчеркнул большой потенциал двух стран для взаимодействия в научной и образовательной сферах.