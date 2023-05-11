Четверг, 11 Мая 2023 11:12

АрмИнфо. Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ. Об этом 10 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

<Ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ, другими совместными мерами помощи нашему союзнику. Российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия считает публичную критику ОДКБ со стороны официальных лиц Армении контрпродуктивной. "Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия, а самое главное - участники этой организации, этой структуры, которые не только готовы это все выслушать, но которые готовы работать на этом направлении", - отметила Мария Захарова.