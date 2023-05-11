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АрмИнфо. Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ. Об этом 10 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
<Ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ, другими совместными мерами помощи нашему союзнику. Российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают", - сказала официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, Россия считает публичную критику ОДКБ со стороны официальных лиц Армении контрпродуктивной. "Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия, а самое главное - участники этой организации, этой структуры, которые не только готовы это все выслушать, но которые готовы работать на этом направлении", - отметила Мария Захарова.
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|Винные дни Еревана в этом году пройдут с 2 по 4 июня, ожидается участие более 70 местных производителей
|МИД Армении призывает Азербайджан прекратить попытки сорвать переговорный процесс
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Глава МОНКС: чтобы наши дети получили лучшее образование, нам нужен лучший мир и лучшая демократия
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|Депутат НС Армении призывает своих международных партнеров привлечь Азербайджан к ответственности
|Минздрав Армении: ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего
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|МО РА: заявление МО Азербайджана о якобы подготовке армянской стороны к боевым действиям является очередной дезинформацией
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
|Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в интересах Гагика Хачатряна направлено в суд
|В рамках Ереванского книжного фестиваля состоится авторская встреча с Татьяной Толстой
|В мраморном известняке, который был уложен на полу здания президиума НАН Армении, обнаружены следы древних животных и растений
|Азербайджан намеренно препятствует деятельности МККК в Арцахе - Омбудсмен
|Переговоры между Президентами Туркменистана и Республики Таджикистан
|Россия ожидает от армянской стороны инициативных шагов по вопросу развертывания на территории Армении миссии ОДКБ - МИД РФ
|МИД РА: встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет 19 мая в Москве
|Омбудсмен РА: никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать права человека
|Глава МИД Армении отмечает важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений и политики применения силы
|Глава МИД Азербайджана заявил о согласовании некоторых пунктов мирного договора с Арменией
|Вражеские силы обстреливают позиции ВС Армении в Сотке - ранено трое армянских военнослужащих
|HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр подытожили программу "С высокой квалификацией шансов трудоустроиться больше"
|Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении - экс-мэр Еревана
|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
|Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
|Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
|Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
|Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
|Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
|Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой - Никол Пашинян
|Армянский суд вынес обвинительный приговор одному из азербайджанских диверсантов, проникших на территорию РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|3 389 788 драмов РА на программу по раскрытию профессионального потенциала участников войны: следующим бенефициаром «Силы одного драма» стала общественная организация «Дорога жизни».
|Седрак Арустамян исключает возможность раздачи ППА предвыборных взяток
|Байрамов: На переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было
|Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве
|Из Анкары продолжают сыпаться угрозы в адрес Еревана
|Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши
|Институт им. Лемкина посетил Сюник для сбора фактов в связи с ситуацией вокруг Арцаха
|В Ереване пройдет Международный фестиваль фламенко Gravity
|Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции
|FT: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе
|Переговоры командующего РМК в Баку оказались безрезультатными - госминистр Арцаха
|Послы Армении и США в РФ обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Пашинян: Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию
|Президент Армении участвует в церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве
|Депутаты ПАСЕ потребовали от Азербайджана прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора
|Турция закрыла свое воздушное пространство и для VIP-самолетов из Армении: Пашинян же назвал ошибкой установку памятника "Немезис" в Ереване
|Клаар убежден: Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахиджевном через территорию РА должно осуществляться под армянской юрисдикцией
|Правительство Арцаха вместе с миротворцами прорвали полную блокаду четырех общин Шушинского района
|Читать больше
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