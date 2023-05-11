Четверг, 11 Мая 2023 09:23

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 мая в Москве проведет новую встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для продолжения переговоров над текстом мирного соглашения. Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут 19 мая в Москве по приглашению российской стороны", - отметила она.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщал журналистам, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе 14 мая, после чего запланирована еще одна встреча в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в начале июня. К встрече в Кишиневе присоединятся президент Франции и канцлер Германии.

Кроме того, посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявллял, что Пашинян и Алиев в скором времени встретятся в Москве.