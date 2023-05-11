Четверг, 11 Мая 2023 09:22

АрмИнфо. 10 мая в Страсбурге Защитник прав человека РА Анаит Манасян обсудила с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович ряд вопросов, связанных с правами человека в Армении. Об этом сообщила пресс-служба Омбудсмена.

Особое внимание было уделено атмосфере нетерпимости среди населения, борьбе с языком ненависти, защите прав женщин и детей, лиц с ограниченными возможностями, предупреждению домашнего насилия, надлежащей реализации принципа недискриминации, исключению применения несоразмерной силы и ряд других вопросов, связанных с защитой прав человека.

Анаит Манасян представила Комиссару СЕ по правам человека гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, коснулась вопросов, связанных с защитой прав народа Арцаха, а также подняла вопрос об обеспечении прав армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, их возвращению и уточнению судеб пропавших без вести.

Стороны также обсудили вопрос задержания в Армении 16 апреля военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. Защитник прав человека представила свои замечания по итогам их посещения и вопросы, связанные с обеспечением прав последних. Анаит Манасян также рассказала о результатах ознакомительных поездок Защитника прав человека в приграничные населенные пункты Сюникской и Гегаркуникской областей, представила вопросы, связанные с безопасностью местного населения в результате агрессивного поведения азербайджанских вооруженных сил, зафиксировав нарушения прав детей. В этом контексте Защитник прав человека РА подчеркнула, что никакие политические и территориальные обстоятельства не могут преобладать над необходимостью защищать и гарантировать права человека. <Для нас, как для лиц, выполняющих миссию защиты прав человека, с точки зрения защиты прав, не должно быть закрытых дверей. Даже если в силу какой-то ситуации они есть, то надо искать возможности открыть эти закрытые двери. В противном случае нашу миссию по защите прав человека нельзя будет считать успешной>, - подчеркнула Манасян.

В свою очередь Комиссар по правам человека Совета Европы поздравила Анаит Манасян с принятием на себя ответственной миссии Защитника прав человека и подтвердила готовность Совета Европы продолжать тесное сотрудничество с институтом Защитника.

Защитник Анаит Манасян с 11 по 12 мая в Страсбурге примет участие в тематической дискуссии на тему <Повышение институционального уровня исполнения судебных решений> в составе делегации членов межведомственной комиссии, созданной для обеспечения организации текущей работы, вытекающей из Европейской конвенции о правах человека, в том числе по исполнению решений Европейского суда. Запланированы также встречи с различными высокопоставленными лицами Совета Европы