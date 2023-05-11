Четверг, 11 Мая 2023 09:21

АрмИнфо.Армения и Азербайджан все еще имеют много разногласий в вопросе мирного договора, однако сторонам на встрече в Вашингтоне удалось согласовать отдельные пункты документа. Как передают азербайджанские СМИ, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что к переговорному процессу необходимо относиться реалистично. <Состоялись довольно интенсивные обсуждения по мирному соглашению, которые охватывали ряд пунктов и важных моментов. О том, что мы полностью договорились, говорить нельзя. Между позициями сторон довольно много расхождений, но на этих переговорах были достигнуты договоренности по отдельным пунктам мирного соглашения. Мы сделали еще один шаг вперед>, - сказал Байрамов журналистам.

Байрамов также заявил, что в Баку положительно расценивают предстоящую 14 мая встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. <Ее следует рассматривать как составную часть переговоров Баку и Еревана, проводимых с целью нормализации отношений>, - сказал он.