Четверг, 11 Мая 2023 08:49

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана с шести утра 11 мая обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области.

Как сообщает МО Армении, по состоянию на 07:00 с армянской стороны 2 раненых.

«Подразделения ВС РА принимают соответствующие защитные и профилактические меры.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы вечером 10 мая ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, в результате чего был ранен военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности»,- подчеркнули в МО Армении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 07:50 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Сотском направлении.

Через несколько минут поступило сообщение, что по состоянию на 08:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении армянских позиций, расположенных на Сотском направлении. «По состоянию на 08:00 с армянской стороны 3 раненых.

ВС Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий»,- добавили в МО Армении.